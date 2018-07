Me Resbala especial Terror

El programa mantiene una media del 14% de cuota de pantalla y 2.045.000 espectadores en sus dos entregas. En esta tercera temporada, Arturo Valls seguirá ejerciendo de maestro de ceremonias, aunque, conociéndolo, no dudará en participar en alguna de las pruebas del programa. En esta edición, contará con seis programas especiales, que tendrán una ME RESBALA temática distinta en cada uno de ellos. Este viernes, estará dedicado al terror.

Las novedades de la tercera etapa:

En esta nueva temporada, ME RESBALA vuelve a contar con cómicos de la talla de Florentino Fernández, Anabel Alonso, Toni Acosta, Carlos Latre, Silvia Abril, Edu Soto y Sergio Fernández (El Monaguillo), entre otros. También tendremos la oportunidad de ver participar a rostros nuevos, como Los Morancos, Pepe Viyuela, Rossy de Palma, Cristina Castaño y Antonia San Juán… que tendrán que superar los diferentes retos a los que les someta Arturo Valls durante el programa.

Además, el Teatro De Pendiente, la prueba más simbólica del programa, se convierte en basculante, de tal forma que se inclinará a la derecha o a la izquierda en medio del sketch y cuando menos se lo esperan los cómicos, multiplicando sus caídas.

Otra de las novedades de esta temporada está en los novatos. ME RESBALA descubrirá nuevos talentos para la comedia, ofreciendo a actores, que nunca antes han hecho humor en televisión, la oportunidad de convertirse en “Resbalantes” junto al resto del elenco. Entre ellos estará Ana Rujas, Carlos Pulido, Ángel Rielo o Federico Aguado.

En este espectacular regreso no podían faltar las pruebas que más han hecho reír a los espectadores: ¿Está Consuelo?, Shin Lu, Giros lingüísticos, Fotomayopeyas… Pero esto no es todo, los cómicos de ME RESBALA tendrán que exprimir su ingenio para salir airosos de estas nuevas pruebas:

Teatro Pello: Juego no apto para claustrofóbicos. Una de las paredes del escenario mengua tirando todo lo que se encuentre en escena: mobiliario, atrezo, escenografía… Incluso los cómicos.

Pegar Bailados: Con este juego bailarán juntos ¡y muy revueltos! Una ruleta marcará qué partes del cuerpo deberán mantener en contacto dos cómicos. Por ejemplo: cara con nalga, axila con hombro, oreja con coxis… La música cambiará cada 15 segundos, pero las partes del cuerpo deberán permanecer siempre pegadas.

Entrevista de Altura: Los invitados deberán enfrentarse a la entrevista más vertiginosa de sus vidas. Por turnos, responderán a preguntas sencillas sin decir las palabras que contengan la letra prohibida. Si no cumplen esta regla, se enfrentarán a la altura.

Te Pongo Verde: Un invitado tendrá que representar una escena (si le dejan unos seres invisibles), sufriendo todo tipo de trastadas. Los ‘fantasmas’ serán dos de los cómicos, que irán completamente vestidos de verde, desapareciendo de la pantalla gracias a la tecnología del chroma.

De Espaldas a lo loco: En este juego, los cómicos llevarán puesto un disfraz con el que parece que están de frente, cuando realmente están de espaldas. Algo tan sencillo como servir un vaso de agua con una jarra será una misión imposible.

No te montes películas: Tras ver fragmentos de un diálogo sacado de una película clásica, deberán improvisar réplicas para mantener una conversación con el actor clásico.

Los Hermanos Pintones: Se trata de clásico juego del Pictionary llevado al extremo, ya que el lápiz que deben utilizar mide más de cuatro metros, al igual que el lienzo en el que deben dibujar.

Acto Reflejo: Se utiliza un falso espejo, que tiene marco pero no cristal. Uno de los cómicos hará de reflejo y tendrá que imitar todos los movimientos que haga su compañero, que podrá ser un contorsionista, un modelo, una gimnasta...