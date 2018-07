No te pierdas el próximo 'Me Resbala' especial Cine

Antena 3 emite mañana viernes, en Prime Time, una edición especial de ME RESBALA dedicada al cine. En ME RESBALA, los cómicos Miki Nadal, Silvia Abril, David Fernández, El Monaguillo, Edu Soto, Florentino Fernández, María Castro e Iñaki Miramón se someterán a diversas pruebas en las que demostrarán su ingenio, reflejos y su gran capacidad humorística y de improvisación para provocar la risa de toda la familia. ¿Participará Arturo Valls en una pruebas?

Alguna de las del programa de mañana serán:

La mansión Shin Lu, El teatro de Pendiente, Se te ve el cartón, ¿Te dance queen?, El que no llora no nana y ¿está consuelo?.