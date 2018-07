RUEDA DE PRENSA SEGUNDA TEMPORADA DE 'ME RESBALA'

Edu Soto dice de Me Resbala que "es un 'embolao' muy simpático". El humorista asegura que se dan buenos 'trompazos', en esta temporada su rodilla está sufriendo la que más. Edu dice que están todos algo más tranquilos y cómodos porque ya tienen experiencia de la temporada anterior.