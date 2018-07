'Me cambio de década', un viaje en el tiempo y en familia

Volver al pasado, ¿misión imposible?

Antena 3 estrena esta noche 'Me cambio de década' un formato en el que una familia española abandona su entorno confortable, moderno y digital para experimentar, durante varias semanas, cómo se vivía en nuestro país durante las cuatro últimas décadas del siglo XX.

Un viaje muy especial en el que un particular túnel del tiempo les permitirá vivir cada semana en una década distinta. Su casa se irá transformando a medida que pasen los decenios. Su aspecto, también. Aprenderán a ver el mundo a través de otros ojos y tendrán que adaptarse a las costumbres, normas, avances y estilos de vida de cada periodo. No siempre les resultará fácil. Vivirán momentos hilarantes. Y otros no tan divertidos. Se sorprenderán y emocionarán a partes iguales. En definitiva, un fascinante viaje para familia y espectadores, cargado de entretenimiento, risas e inolvidables recuerdos.

Los miembros de la familia vivirán la extraordinaria evolución de cada década en una sola semana: ¿Cómo se vestía en aquel momento? ¿Cuál era el rol de cada miembro de la familia? ¿Qué música se escuchaba? Una manera única de recordar o descubrir los aspectos más variados de cada década: sumergidos al completo en el universo del momento y viviendo en primera persona cada acontecimiento, cada transformación, cada último avance tecnológico.

La familia abrirá su viaje con un nuevo aspecto físico: ropa, peinados y maquillaje será lo primero que los aleje de su vida actual. Una apariencia que a algunos les traerá gratísimos recuerdos y a otros les arrancará una avergonzada sonrisa nada más mirarse al espejo. Un aspecto que tendrán que mantener durante toda la semana y al que tendrán que acostumbrarse en sus quehaceres diarios, ya sea durante los momentos de ocio como en las horas de trabajo en el hogar.

Pero si la ropa y peinados serán una sorpresa semanal que no les va a resultar fácil olvidar, el sobresalto que experimentarán al entrar en su casa será completamente inolvidable. Irreconocible a ojos de la familia, su casa se irá transformando a medida que pasen las décadas y se irá adaptando a los nuevos tiempos desde los primeros años 60 hasta casi entrado el siglo XXI. Una decoración a la que no le faltará el más mínimo detalle. A través de ella los padres acudirán a la nostalgia instantáneamente y se sumergirán en cada década de una forma completamente natural. Por su parte, los más jóvenes descubrirán los espacios de vida familiar de cada época con todos sus pormenores y particularidades.

Revivirán los acontecimientos históricos más importantes de nuestra historia

Para conocer el pasado en toda su extensión, la familia revivirá los acontecimientos históricos más importantes de nuestra historia más reciente y saldrá a la calle para disfrutar de la vida diaria y del ocio que se hacía de puertas para afuera. Además, a través de vídeos e imágenes de archivo, 'Me cambio de década' hará un fascinante repaso de cada época en cuanto a moda, cultura, música, política, ocio… Las imágenes más nostálgicas, los anuncios publicitarios más recordados, las películas y videoclips más vistos ayudarán a recordar los hitos más importantes, curiosos o divertidos de la última parte del siglo pasado de nuestro país.

'Back in time for dinner': Un fascinante viaje que traspasa fronteras

Originario de Reino Unido, el programa también se ha emitido en otros países como Canadá, Alemania o Noruega, donde ha alcanzado la extraordinaria media del 24% share. El canal inglés BBC 2 ya ha emitido dos temporadas con más de 3 y 2.5 millones de espectadores de media respectivamente, así como varios especiales de igual éxito. Ahora, llega a nuestro país a través del mejor de sus anfitriones, Arturo Valls, y con una entrañable familia como protagonista de la experiencia.

La web también atrasa el reloj

'Me cambio de década' se vivirá en la web de Atresmedia. El programa contará con un site propio en antena3.com donde los usuarios podrán conocer todas las noticias relacionadas con las emisiones, más detalles sobre esta atrevida familia y los mejores momentos. Además, se lanzarán listas de Spotify con las canciones de cada década, para poder revivir la movida musical de esos años. ¿Sabes con qué música se enamoraron tus padres? ¿Cuáles eran los hits del momento?

Con cada entrega, el portal dará a conocer las curiosidades sobre hechos de esa época, algo que acompañará con un trivial para que el usuario demuestra sus conocimientos de esos años. Además, también existirá un test interactivo en el que los seguidores podrán saber con qué década se sienten más reflejados. ¿Eres de los 60, los 70, los 80 o los 90? Noticias, entrevistas, imágenes… todo el contenido del programa estará en antena3.com. Asimismo, la emisión completa del programa podrá seguirse en Atresplayer.