El jurado de 'Masters de la reforma' será el encargado de escoger a los ganadores del concurso

× Bases legales

ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA CORPORACIÓN), con domicilio en Avda. Isla Graciosa, 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, en colaboración con la empresa TALASUR, S.L. (TALASUR), con domicilio en Balsicas, Torre Pacheco (Murcia), en la calle Mar de Tasmania, s/n, organizan la presente promoción con motivo de la final del Programa de televisión “MASTERS DE LA REFORMA” (el Programa), todo ello de conformidad con las siguientes bases:

1.- Legitimación para participar.

Aquellos que deseen participar en el presente concurso deberán:

i. Ser mayores de edad;

ii. Tener residencia legal en el territorio nacional;

iii. Rellenar el formulario de participación ubicado en la Web www.antena3.com/ mastersreforma con todos los datos que sean requeridos (nombre, apellido, mail, teléfono móvil, dirección del inmueble o lugar donde te gustaría hacer la reforma, adjuntar fotografía del espacio a renovar) e incluir una explicación de qué te gustaría hacer en ese espacio, qué cambio crees que necesitaría.

iv. Confirmar que el espacio a reformar se encuentre en territorio nacional;

v. Aceptar las bases legales del concurso y la política de privacidad incluida dentro de dichas bases.

No podrán participar en el presente concurso ni por tanto resultar ganadores los empleados de Atresmedia Corporación, los empleados del Grupo Atresmedia, los componentes del Jurado, los empleados de TALASUR ni los familiares de primer grado o los cónyuges de los sujetos anteriores.

Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en el concurso. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces. Atresmedia Corporación se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido del concurso y de la posibilidad de optar a premio alguno.

La participación en el presente concurso es gratuita.

2.- Duración de la promoción.

Promoción válida desde el 26 de abril de 2019 a las 00.00 horas (primera hora del día) hasta el 31 de mayo de 2019 a las 23:59. Durante este plazo los interesados podrán participar. Tras esta fecha, no se admitirán más participaciones. No obstante lo anterior, ATRESMEDIA CORPORACIÓN se encuentra facultada para modificar la Duración de la promoción si así lo considerase oportuno sin más requisito que comunicarlo en la Web y o por otros medios oficiales que hagan referencia al Concurso.

Los ganadores se darán a conocer en la web del Programa el día 10 de junio de 2019.

3.- Mecánica.

Las personas que deseen participar en la presente promoción deberán acceder a la página web de la Promoción y completar todos los campos del mismo (citados en el apartado primero de las presentes bases).

Como contestación a los dos últimos campos del formulario, el usuario deberá enviar la foto de la estancia que quiere reformar y explicar cómo le gustaría que se la cambiaran.

La reforma no tiene por qué ser una obra, podrá ser un reacondicionamiento o incluso un cambio de mobiliario. De cara a realizar sus propuestas, los participantes deberán tener en cuenta los importes de los Premios máximos - detallados en el apartado 4 - para realizar la reforma y deberán intentar ajustar su propuesta a dichos presupuestos.

De entre todas las respuestas enviadas a través del formulario (teniendo en cuenta toda la documentación – fotos y textos – que se aporten), el Jurado del Programa, formado por los profesionales D. Tomás Alia, D. Pepe Leal y Dª. Carolina Castedo, escogerán 3 proyectos, teniendo en cuenta los espacios que tengan más posibilidades.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN podrán invalidar y excluir del concurso aquellas participaciones que no cumplan con todos los requisitos de participación.

Una misma persona solo podrá resultar ganador una vez.

4.- Premio.

El premio para cada uno de los ganadores consistirá en la realización de la reforma que han enviado para participar, realizada por TALASUR.

Como se indicaba en el apartado anterior, la reforma no tiene por qué ser una obra, podrá consistir en un reacondicionamiento o incluso un cambio de mobiliario.

Se seleccionarán 3 ganadores y los premios se repartirán de la siguiente forma:

- El primer proyecto: se le concederá una reforma valorada en un máximo de 15.000 €;

- El segundo proyecto: se le concederá una reforma valorada en un máximo de 12.000 €;

- El tercer proyecto: se le concederá una reforma valorada en un máximo de 10.000 €.

Los ganadores serán contactados a el día 10 de junio de 2019, a través de los medios de contacto facilitados en el formulario de participación y deberán contestar en el plazo de siete (7) días.

desde que ATRESMEDIA CORPORACIÓN se comunique con ellos para poder confirmarle como ganador y ponerle en contacto con TALASUR. En caso de no responder en el citado plazo, el ganador perderá tal condición sin posibilidad de recuperarla ni de obtener compensación alguna por ningún concepto y el Jurado elegirá otro ganador.

Los datos identificativos de los ganadores serán comunicados a TALASUR a los únicos efectos de llevar a cabo las gestiones necesarias para el disfrute del mismo.

Los ganadores serán contactados posteriormente por TALASUR y será con ella con quien concreten todos los detalles, características y condiciones de la Reforma, con las cantidades antes mencionadas por ganador como importe máximo de la reforma. La reforma final será decidida por lo tanto entre el ganador y la citada empresa y puede no coincidir exactamente con la que se envió como proyecto para participar.

TALASUR será la exclusiva responsable de llevar a cabo las reformas objeto de esta promoción. ATRESMEDIA CORPORACIÓN queda por lo tanto exonerada de cualquier responsabilidad derivada de la realización de las mismas.

Las reformas serán realizadas, previsiblemente, salvo acuerdo distinto entre los ganadores individualmente y TALASUR, dentro del plazo de UN (1) año desde la comunicación de su condición de ganadores. No obstante lo anterior, en ningún caso la reforma podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2020.

Los ganadores de esta promoción aceptan y autorizan a que la mención de su nombre y premio obtenido pueda realizarse en cualquier otro soporte comercial, publicitario o medio de comunicación que pueda utilizar ATRESMEDIA CORPORACIÓN, incluyendo expresamente sus páginas web, a fin de informar y hacer público el resultado de esta promoción.

Asimismo, autorizan gratuitamente a que puedan realizarse grabaciones de las reformas realizadas, en cualquiera de sus fases, y las mismas puedan ser emitidas en medios operados por el Grupo Atresmedia, incluidos soportes de Televisión y plataformas digitales.

El premio no incluye nada que no esté definido en las presentes bases. No forma parte del premio cualquier reparación que deba o desee realizarse sobre la reforma efectuada y para cualquier subsanación que debiera realizarse sobre la misma, deberá ser solucionada entre TALASUR y el ganador, quedando ATRESMEDIA CORPORACIÓN exenta de toda responsabilidad al respecto.

Los ganadores tienen derecho a renunciar al premio ganado, sin embargo, no podrán en ningún caso, canjearlo por otro distinto ni por su equivalente en metálico, tampoco la diferencia entre el importe máximo del premio obtenido y el precio final de la reforma en caso de que no alcanzase dicha cantidad.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN no será responsable por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pueda deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias cuyo valor supere los 300 € están sujetos a un ingreso a cuenta/retención. En consecuencia, el Premio obtenido quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales que les correspondan. Dicho ingreso a cuenta/retención correrá a cargo de ATRESMEDIA CORPORACIÓN, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a fin y a efecto de que el ganador pueda integrar en su base imponible el valor del premio más el ingreso a cuenta; sin que ATRESMEDIA CORPORACIÓN asuma la cuota resultante de la auto-liquidación a practicar en dicha declaración anual. Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, serán por cuenta de éste, por lo que ATRESMEDIA CORPORACIÓN quedará relevada de cualquier responsabilidad.

5.- Autorizaciones y derechos

Los participantes garantizan que son propietarios de las instalaciones donde se desea realizar la reforma y/o que cuentan con todas las autorizaciones necesarias para poder llevarla a cabo, exonerando tanto a ATRESMEDIA CORPORACIÓN como a TALASUR de cualquier reclamación que pudieran recibir por tal concepto. Tal y como se indica en los requisitos exigidos para poder participar y optar al premio, la ubicación del espacio a reformar deberá encontrarse dentro del territorio nacional español.

Lo anterior incluye la aceptación o consentimiento, si así fuese necesario conforme a los estatutos o normativa aplicable, de la comunidad de vecinos del recinto, edificio, urbanización o similar donde se ubique el lugar donde se desea realizar la reforma.

Los participantes a su vez declaran y garantizan, con plena indemnidad para ATRESMEDIA CORPORACIÓN, ostentar o haber adquirido legalmente todos los derechos sobre la documentación enviada para participar en el presente Concurso para si, llegado el caso, ATRESMEDIA CORPORACIÓN decidiera publicarla en alguna fase del Concurso.

6.- Datos personales

Responsable del Tratamiento

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A., en adelante “Atresmedia”.

Calle Isla Graciosa 13, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid

Contacto del Delegado de Protección de Datos: privacidad@atresmedia.com

Finalidad y legitimación del tratamiento

1. Gestión de la participación e inscripción en el concurso, en base a su consentimiento otorgado en el momento de la inscripción.

2. En caso de resultar ganador para la comunicación y gestión del premio para la correcta ejecución del concurso y para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de Atresmedia.

Plazo de conservación

Los datos personales proporcionados se conservarán durante la duración del concurso, y, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, Atresmedia contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de Atresmedia como consecuencia de su prestación de servicios.

Derechos

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Atresmedia tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, En tal caso, Atresmedia dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, será necesario que el solicitante envíe una carta adjuntando en ella fotocopia de su D.N.I. a la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

En cualquier caso, El interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (como tal Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a través de la web https://www.aepd.es

7.- Aceptación de las bases

Con su participación en esta promoción los candidatos aceptan las presentes bases, que podrán ser consultadas en todo momento en www.antena3.com, en su totalidad y el criterio de ATRESMEDIA CORPORACIÓN en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo. A estos efectos, ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva, hasta donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio, sin que los concursantes puedan realizar reclamación alguna a ATRESMEDIA CORPORACIÓN por ello.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva asimismo el derecho de cancelar total o parcialmente la presente promoción si por causas ajenas a su voluntad fuera necesario, sin que dicha cancelación implique ninguna responsabilidad para ATRESMEDIA CORPORACIÓN.