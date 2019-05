Álex sorprende a Iratxe con la canción de 'Titanic'

EL LUNES EN ANTENA 3

El tiempo se acaba en 'Masters de la reforma', el fin de obra se acerca y los peones no se lo pueden creer: "Me río por no llorar". Pero Álex continúa haciendo gala de su humor para animar a todos sus compañeros y esta vez sorprende a Iratxe con la canción de 'Titanic'. ¡No te pierdas el lunes un nuevo programa en Antena 3!