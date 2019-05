¿Eres rústico, futurista o clásico?: deja que tu casa hable por ti

Nuestra casa habla por nosotros. Transmite lo que somos y lo que queremos ser, nuestro estilo y los rasgos más importantes de nuestra personalidad. Es por eso que resulta tan importante adaptarla y recrear, en ella, espacios que realmente sean reflejo de nosotros. Por eso, si eres de los que aún no está conforme con cómo luce su casa o con los mensajes que esta transmite a través de sus colores, texturas y demás elementos, Leroy Merlin te propone las tendencias para esta temporada. Sea cual sea tu estilo, podrás decorar tu casa a la última o darle algún toque que haga de tu casa un lugar único y que hable por ti.

Mimbre, tonos tierra y algunas flores: la fórmula del ambiente country

Supone todo un soplo de aire fresco para tu hogar. Inspirado en un ambiente natural, cálido y campestre, no puedes dejar de apostar por este estilo en el que predomina la mezcla entre materiales rústicos y naturales, con tonos vivos usados con mucha prudencia. La madera se convierte en protagonista para los muebles. Asimismo, los motivos vegetales y florales repetidos que brindarán una energía rejuvenecedora a los espacios, junto con cojines lisos de colores neutros crearán combinaciones con mucho carácter.

Un paso adelante: estilo futurista

Nuevos materiales, colores y diseños que atienden a criterios más ergonómicos y tecnológicos aparecen para crear entornos mucho más atrevidos y revolucionarios para dar un giro a los espacios de nuestro hogar. Todo esto bajo un objetivo principal: la búsqueda del confort en todos los sentidos, mientras rompemos con la monotonía característica de los estilos tradicionales o clásicos.

Ideas de estilo futurista | agencias

Conecta con tus raíces: estilo rústico

Si te apetece darle un toque rural a tu casa o a tu ático dentro de la ciudad, puedes optar por materiales naturales como la madera de pino y el hierro, accesorios con diseños étnicos como alfombras rústicas elaboradas a base de fibras naturales y tejidos vegetales donde predominen tonos color tierra que envuelvan el ambiente en un clima cálido y muy hogareño. Lo cierto es que lo natural cobra su máximo protagonismo.

Habitación estilo rústico | agencias

Lo clásico: una apuesta segura

Si eres de los que busca convertir tu casa en un espacio sofisticado sin arriesgar demasiado, puede que el estilo clásico sea para ti. Una apuesta segura que no deja espacio para fallos. Este toque tradicional está lleno de ventajas, ya que nunca pasa de moda, mientras proporciona a tu hogar un ambiente de elegancia y de tranquilidad.

Lo clásico: una apuesta segura | agencias

Materiales de estilo industrial

Por último, si prefieres arriesgarte y lograr en casa un look que te transporte a un precioso loft de estilo industrial en Nueva York, materiales como el hormigón, hierro, cuero, madera sin tratar son un must have. Además, predominan los neutros como el blanco, gris y ¡negro! Este último, usado con cautela y propósito, te ayudará a resaltar espacios y a contrastar.