¿Qué máscaras son las finalistas de Mask Singer?

Llega la gran Final de la tercera edición de ‘Mask Singer’, una temporada que nos ha sorprendido con increíbles desenmascaramientos. Pero todavía queda lo mejor: las cuatro últimas máscaras, las favoritas del público y de los investigadores, las que pelearán por ser la campeona de la tercera edición. ¡Las repasamos!

Caballito de mar

Por el aura de misterio que le rodea, Caballito de mar se ha postulado como una de las grandes favoritas a ganar ‘Mask Singer’. Entre todas las pistas que ha dejado, destaca que una de las grandes estrellas del mundo quiso sumergirse en el mar para nadar con ella. Su idioma también es misterioso: canta en inglés, pero la hemos visto escribiendo en español, señala que habla francés y “las aguas se vuelven más azules”. Ha estado muy cerca de los premios Óscar y da mucha importancia a los recuerdos, teniéndolos “muy cerca del corazón”.

En el escenario de ‘Mask Singer’, Caballito de mar ha jugado con todos nosotros sin parar. Debutó al ritmo de ‘I kissed a girl’ y nos maravilló con 'It's my life', un tema en el que defiende su personalidad, que los investigadores han sido incapaces de adivinar. Caballito de mar sabe elegir las canciones, y en la Semifinal versionó ‘One way or another’, una metáfora de cómo estamos todos intentando averiguar quién es en realidad.

Así nos tiene Caballito de mar, dando bandazos de un lado para otro. Los investigadores no tienen claro quién puede estar bajo la máscara. Pamela Anderson, Kim Kardashian, Sharon Stone... son muchos los nombres del panorama internacional que han salido a la palestra. Los últimos han sido Estefanía de Mónaco, Sabrina, Sonia Monroy y Elsa Pataky. ¿Será alguna de ellas Caballito de mar?

Gorila

Gorila nos ha ganado el corazón con su personalidad sobre el escenario, un entorno que parece que va de la mano, aunque sus pistas parecen indicar que se dedica al mundo del motor. Se presenta como un verdadero motero, que está acostumbrado a ganar y que ha tenido un compadre con el que ha compartido grandes batallas. Pero no todo podía ser tan fácil, pues nos ha cambiado la cara cuando nos confiesa que ha vivido grandes momentos con John Travolta y que tiene un “menú especial” con el que deleita a sus invitados. ¡Y salía con productos aragoneses!

En cuanto a sus actuaciones, Gorila nos ha demostrado ser un auténtico animal en el escenario... ¿siendo Sebastián Yatra su artista favorito? Gorila ha versionado ‘Tacones rojos’ y ‘Pareja del año’, pero ha sido con ‘Friday’ su actuación más movida y con la que ha sido imposible resistirse a bailar. ¡Menudo ritmazo!

Los investigadores no lo tienen nada fácil para adivinar la identidad de Gorila, aunque cada uno tiene una idea de quién puede ser, pues los cuatro confían en sus propios instintos. Ana Obregón apuesta fervientemente por Fernando Morientes mientras que Mónica Naranjo confía en que es Carlos Sainz. Javier Ambrossi cree que Gorila es Guti mientras que Javier Calvo, el único que se aleja del deporte, apuesta por Dabiz Muñoz. ¿Estará alguno de ellos en lo cierto?

Ratita

Ratita nos ha dejado boquiabiertos en cada programa con unas pistas que la señalan como una mujer con poder. Ha vivido en Francia, concretamente en París, aunque le costó mucho aprender el idioma. Admite que nunca hay que tirar la toalla por amores imposibles, y que todo el mundo está pendiente de ella, haga lo que haga o lleve lo que lleve. Por último, Ratita asegura que se pasea por los salones gourmet más prestigiosos del mundo. ¿Quién podrá ser?

En solo tres programas, Ratita ha fascinado sobre el escenario, primero versionando a Cher con su ‘Strong Enough’ y después sacando su lado más feminista con ‘Think’ de Aretha Franklin. En la Semifinal, Ratita brilló al ritmo de ‘Total eclipse of the heart’ de Bonnie Tyler.

Varios nombres han resonado en la mesa de los investigadores. Mientras que Mónica Naranjo está convencida de que es Victoria Abril, Javier Ambrossi apuesta por la exministra Carmen Calvo. Por su parte, Javier Calvo y Ana Obregón han ido cambiando de opinión a lo largo de la edición, creen que Ratita podría ser Carmen Maura y Beatriz Luego, respectivamente.

Gallo

Gallo ha sido la otra máscara que se incorporó más adelante en el programa, con unas pistas que han dejado teorías disparatadas. Asegura que ha llevado a su chiringuito a lo más alto y dice ser el “rey de la pista” por su cresta y su plumaje característico. Siendo Gallo, ha incubado un huevo... ¡de oro! Además, dicho huevo tiene una ‘A’ mayúscula, ¿será algún premio? Por último, hace hincapié en la importancia de cuidar su imagen y la de su hijo.

Sobre el escenario, Gallo nos ha demostrado lo cómodo que se siente sobre el escenario. Con ‘Do ya think I’m sexy’ de Rod Stewart sacó su lado más rockero y con ‘Venezia’ de Hombres G mostró su faceta más canalla. Pero en la Semifinal nos maravilló con ‘Como Camarón’, revolucionando el corral y poniéndonos a todos a bailar.

Gallo ha desatado teorías loquísimas por parte de los investigadores, aunque hay dos nombres que destacan por encima del resto: Santiago Segura y Paz Padilla. ¡No se ponen de acuerdo si es un hombre o una mujer! También ha sonado nombres como Karlos Arguiñano, Anabel Alonso, Emilio Butragueño, el Mono Burgos... ¿Será correcta alguna de las teorías?