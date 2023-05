Javier Calvo la lía: pulsa el delatador para desenmascarar a Tigre... y falla

Mónica Naranjo no se ha atrevido a decir si se trata de un cantante profesional, a la vista de su voz y de cómo se ha comido el escenario en su versión de ‘Beggin’. “Aquí hay mucho power”, ha dicho nuestra investigadora.

Sobre su secreto inconfesable, Tigre nos ha enloquecido con su revelación: “Me sé las letras de todas las canciones de Britney Spears porque tienen mucha garra”. Y así, sobrado, se ha animado con el estribillo de Oops... I did it again. ¡No hay quien le pare!

Ana Obregón ha sido la primera en animarse a lanzar un nombre y ha apostado por Enrique Iglesias. Más tarde, Javier Ambrossi ha cambiado totalmente de rumbo sus sospechas y ha apostado por un actor que también ha sido boxeador como Hovik Keuchkerian, famoso por muchas series, pero sobre todo por haber interpretado a Bogotá en ‘La casa de papel’.

Mónica Naranjo ha hilado muy fino con la pista de que nuestro Tigre había salido en el programa de Jimmy Kimmel y ha apostado porque haya podido salir indirectamente en el programa estadounidense cuando haya estado su hermano Javier: “Yo apuesto por Carlos Bardem”.

Javier Calvo ha redoblado esa apuesta y ha dado con un español que fue el primero en dar el salto, como ha dicho Tigre en sus pistas, que ha estado con Jimmy Kimmel y que adora la fruta porque su primera colonia se llamaba ‘Fruta fresca’. ¿De verdad podríamos estar ante... ¡Antonio Banderas!?

Calvo estaba tan seguro, que ha pulsado El delatador por primera vez en la historia del programa, arriesgándose a un castigo si su predicción era fallida. Finalmente, Tigre no se ha quitado la máscara porque no es el actor malagueño, así que Javier Calvo se ha ganado el primer castigo de la temporada por fallar tras pulsar El delatador.