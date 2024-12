Punto para Ana Milán: Esther Cañadas era Rinoceronte

La gran Semifinal de Mask Singer no ha decepcionado a nadie con uno de los desenmascaramientos más impactantes hasta la fecha. Rinoceronte, una máscara llena de elegancia y presencia, resultó ser Esther Cañadas, una de las supermodelos más icónicas de los años 90.

La sorpresa fue mayúscula para el público, pero no tanto para Ana Milán, que había acertado en su teoría sobre la identidad de Rinoceronte. “Ha sido una barbaridad, a mí me has quitado el sueño”, afirmaba después de celebrar su segundo punto en esta edición.

Por su parte, Cañadas confesó que su participación en el programa fue un desafío completamente diferente a su carrera en la moda. “Quería conocer a Los Javis”, ha comentado tras el desenmascaramiento asegurando que Mask Singer es más que un simple programa televisivo. ¡Increíble!