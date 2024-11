“Me encanta compartirlo con todos mis seguidores”: estas son las nuevas pistas de Helado

Helado es la máscara que se ha ganado el corazón, no solamente del público, sino también de nuestros invitados. Sus actuaciones han pasado ya a la historia del programa, y es que su interpretación de ‘Nochentera’ y ‘Made you look’... ¡no tienen nada que envidiar a la versión original!

Pero no ha sido suficiente para descubrir su identidad. Por eso, Helado ha llegado con nuevas pistas para echar una mano a los investigadores. Esto ha sido lo que ha dicho:

“Necesito retarme a mí mismo”, ha confesado mientras admitía que le encantaba compartirlo con todos sus seguidores ... ¿Se tratará de un Tiktoker ? ¿O alguien muy conocido en el mundo de las redes sociales?

... ¿Se tratará de un ? ¿O alguien muy en el mundo de las redes sociales? “A veces me siento como Julio César contemplando mi imperio”, ha reconocido rodeada de gladiadores . ¿Tendrá algo que ver? ¿O podría ser solo una coincidencia ?

contemplando mi imperio”, ha reconocido rodeada de . ¿Tendrá algo que ver? ¿O podría ser solo una ? Además, se ha comido una uva, se ha atragantado y acto seguido ha sonado... ¡una campanada! ¿Habrá presentado alguna vez el fin de año?

Estas han sido las pistas anteriores: