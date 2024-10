Carl Lewis, una leyenda en la pista de atletismo... ¡y también en el estudio de grabación de Mask Singer!

El primer desenmascaramiento de la cuarta edición de Mask Singer ha dejado a todos boquiabiertos: ¡Carl Lewis, leyenda del atletismo, se escondía bajo el Panda! La sorpresa ha sido doble: cuando ha cantado, porque lo ha hecho con un nivel prácticamente de profesional, y cuando se ha quitado la máscara, porque es uno de los mejores deportistas del siglo XX.

Arturo Valls ha charlado con el deportista tras el programa y le ha preguntado por esta faceta de cantante. "La experiencia fue genial", ha asegurado Lewis, que ha explicado cómo se decidió a participar. "Cuando cumplí 60 años, me dije que empezaría a hacer cosas que pensé que nunca haría, y ésta es una de ellas", ha afirmado.

Carlos Marco, directormusical de Mask Singer, asegura que el conocido como 'hijo del viento' grabó su canción, 'YMCA' de los Village People, muy rápido, gracias a que no era su primera vez en un estudio. "Hice algo de música en los años 80 y 90", recuerda el deportista. No obstante, también subraya que no había vuelto a cantar en público desde entonces. ¡No te pierdas en el vídeo sus imágenes inéditas al micrófono grabando la canción!