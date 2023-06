Caballito de Mar, la conquista corazones buscará ganar 'Mask Singer': ¡Este ha sido su camino hasta la final!

Belleza, armonía y pasión en el escenario. Caballito de Mar nos ha dejado una tercera temporada de 'Mask Singer' más emocionante que nunca. La máscara se ha ganado una plaza en la final del programa, para luchar por la tan ansiada máscara dorada, después de llevar con nosotros desde el comienzo del mismo.

Las pistas clave de Caballito de Mar

Desde un primer momento, parece que a esta máscara se le da todo bien. Así nos lo ha explicado a través de pistas hasta ahora:

Caballito de Mar ha hecho todo el programa hablando en inglés , incluidas las canciones.

, incluidas las canciones. “Me encanta sumergirme y descubrir nuevos mundos”, afirma la máscara marina. “Ser una conquistadora está en mi naturaleza” ¿Quiere decir que ha viajado mucho?

“Puedo presumir de que una de las grandes estrellas del mundo entero quisiera sumergirse en el mar para nadar conmigo ”, afirmó.

”, afirmó. Su acento siempre ha tenidos despistados a los investigadores. “No es ni americana, ni británica”, dijo en su momento Ana Obregón. Nuestra máscara también llego a decir que cuando habla francés “las aguas se vuelven más azules”.

“las aguas se vuelven más azules”. Caballito de mar presumió de tener amigos por todo el planeta y vimos como escribía una carta con el encabezado en español.

“Debo confesaros que he estado muy cerca de los premios Oscar ”, aseguró la máscara.

”, aseguró la máscara. “Me he convertido en un especialista en redes, navego entre ellas como un profesional”.

La máscara hizo hincapié en la importancia de los tesoros: “Éxitos muy importantes que he logrado a lo largo de mi carrera y que guardo a buen recaudo”.

¿Quién se esconde debajo de Caballito de Mar?

Las teorías sobre la identidad de Caballito de Mar son muchas. Nos tiene dando bandazos de lado a lado. Ninguno de los investigadores se había puesto de acuerdo en quién puede estar bajo ella, al menos hasta el último programa. Javier Ambrossi ha mezclado todas sus hipótesis y ha llegado a la conclusión de que puede ser Estefanía de Mónaco. Javier Calvo, por su parte, ha desmontado su teoría de que podría tratarse de Sonia Monroy y se decantó por la actriz Elsa Pataky.

Por otro lado, siguiendo la línea de confusión, Ana Obregón gira sus tiros hacia Italia y la gran Sabrina. Por último, Mónica Naranjo ha optado por repetir a su compañero Javier Calvo y afirmar que se trata de Elsa Pataky, porque "protagonizó una serie de sirenas en Australia". Otras de las teorías sobre esta máscara es que puede ser Pamela Anderson, Kim Kardashian o Sharon Stone.

Las mejores actuaciones de Caballito de Mar

La voz de Caballito de Mar impresionó desde un primer momento a todos los presentes en el plató de 'Mask Singer'. Más todavía si cabe a los investigadores, que se quedaron atónitos. La realidad es que ha jugado con todos nosotros sin parar.

Debutó en el programa al ritmo de ‘I kissed a girl’ y nos maravilló con 'It's my life', un tema en el que defiende su personalidad, que los investigadores han sido incapaces de adivinar. Caballito de mar sabe elegir las canciones, y en la Semifinal versionó ‘One way or another’, una metáfora de cómo estamos todos intentando averiguar quién es en realidad.

Esta máscara de habla inglesa quiere hacerse con la victoria en 'Mask Singer'. Tiene todas las papeletas para ello, ¿lo conseguirá?