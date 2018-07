Arturo Valls y Manel Fuentes: "Este programa no se puede contar, hay que verlo"

SON LOS PRESENTADORES DE 'LOS VIERNES AL SHOW'

Arturo Valls y Manel Fuentes han presentado a los medios de comunicación su nuevo programa y nos han dedicado unos minutos para contarnos cómo están viviendo los días previos al gran estreno de 'Los viernes al show' este viernes a las 22 horas en Antena 3. Arturo y Manel no saben bien como describir este gran show porque tiene de todo y todo es genial: "Es un programa que hasta que no lo veas, no te lo vas a creer".