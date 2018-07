Ramón Campos: "En 'Lo que la verdad esconde: el caso Asunta' no queremos discusión de cafetería, queremos periodismo"

Antena 3 estrena el próximo miércoles en primetime la serie documental 'Lo que la verdad esconde: caso Asunta'. El productor ejecutivo, Ramón Campos (Bambú Producciones), el director del proyecto, Elías León Siminiani, la investigadora Ana Sanmartín y la directora de Programas y Entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, han presentado esta mañana este nuevo proyecto audiovisual.

"No hay voz en off, no hay opinión y sobre todo no ha habido prisa por terminarlo". Así ha descrito Ramón Campos esta serie documental que pensaban que les llevaría cuatro meses de trabajo y finalmente se terminó en catorce. En este formato pionero el equipo ofrece una nueva lectura del caso Asunta "con el poso que ofrece el tiempo y apostando en todo momento por la información". Campos ha incidido en que el objetivo no es dirigir al espectador hacia un veredicto, sino mostrar los hechos tal y como ocurrieron. "No queremos discusión de cafetería, queremos periodismo".

Aunque ha evitado dar su opinión personal sobre la culpabilidad o inocencia de Rosario Porto y Alfonso Basterra, Campos sí ha reconocido que vio "cierta manipulación" en el juicio contra el padre de Asunta. Considera que se le intentó presentar como un pederasta con unas imágenes de la niña que fueron sacadas de contexto.

El director, Elías León Siminiani, ha resaltado que se trata de "un documental que parte de la carencia por el hecho de hablar de una niña que no está y de sus padres que actualmente se encuentran en prisión". Para llenar esa carencia se recogen cientos de testimonios (más de 400 horas de grabación) que "devuelven la presencia y alegría que tenía Asunta".

Especialmente complicado ha sido conseguir ciertos testimonios relacionados con el caso. Tal y como destaca la investigadora del documental, Ana Sanmartín: "Este acontecimiento afectó la vida de muchas personas, que no se sentían capaces de hablar del caso por el dolor que les provocaba". Sin embargo, largos meses de trabajo y la persistencia del equipo consiguieron que hablaran ante la cámara personajes clave en el caso, como el juez José Antonio Vázquez Taín o los guardia civiles que se encargaron del caso.

La directora de Programas y Entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, ha confirmado que la marca 'Lo que la verdad esconde' seguirá adelante con otros casos después de la emisión del 'Caso Asunta' pero no ha querido adelantar los sucesos que tratará.