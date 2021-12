Flo se sincera tras su participación en ‘LEGO Masters’: “El plató me ha flipado”

Florentino Fernández, ha sido el primer invitado del programa que ha revolucionado la televisión: ‘LEGO Masters’.

El cómico ha confesado que hasta que no fue padre no pudo disfrutar de un LEGO. Cuando era pequeño, su familia no tenía la posibilidad de conseguir este juego fácilmente, por eso, cuando nació su hijo, le regaló un LEGO y lo construían juntos todos los días: “LEGO me ha dado mi segunda infancia”, ha confesado Flo.

También ha desvelado que lo que más le ha flipado de ‘LEGO Masters’ es el paltó: “Todo el decorado está construido con piezas LEGO”, ha señalado. Además, de decir que: “es un sitio mágico que debería quedarse para siempre”.

Flo ha aprovechado para mandar un par de consejos a los concursantes: “Aunque la televisión les ponga nerviosos, tienen que hacerlo como si estuvieran en casa. ¡Vamos a alucinar con lo que son capaces!”

