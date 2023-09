El Top 5 de las segundas Audiciones a ciegas: regresos, emociones y una batalla que no cesa entre los coaches

La segunda gala de Audiciones a ciegas de La Voz nos ha dejado momento muy bonitos, algunos de ellos pasarán a la historia del programa porque nunca los olvidaremos. ¡Te los contamos!

Los coaches cantan No me doy por vencido, de Luis Fonsi

En un pequeño receso del programa, varias fans de Luis Fonsi le pidieron desde las gradas cantar su icónica Despacito, a lo que se unió Malú entre risas. Sin embargo, a los pocos segundos comenzaron a sonar las primeras notas de No me doy por vencido, uno de los mayores éxitos del puertorriqueño, lanzado allá por 2008 y que le situó como una de las mayores estrellas musicales del planeta.

Esto dio pie a uno de los momentos más emocionantes de la noche, con los cuatro coaches y el público cantando este clasicazo de Luis Fonsi. Un momento que nos puso a todos la piel de gallina.

Dan una segunda oportunidad a Gonzalo Sarfatti

Los nervios bloquearon al talent argentino durante su audición a ciegas, algo de lo que fueron conscientes los cuatro coaches. Por ello, quisieron darle una segunda oportunidad para lucirse sobre el escenario. De este modo, Pablo López tomó la guitarra y le acompañó mientras el joven entonaba de nuevo la canción. Sintiéndose más confianza, Gonzalo por fin fue capaz de darlo todo.

Tras el número musical, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Malú y Pablo López se marcharon a un lateral del escenario para deliberar sobre una importante decisión: darle una segunda oportunidad a Gonzalo, realizando una nueva audición a ciegas en una de las cuatro galas restantes.

Los coaches sólo pueden llevar a cabo esta decisión una vez en toda la edición y ha sido Gonzalo el elegido. ¿Conseguirá entrar en alguno de los preciados equipos de La Voz? Habrá que estar muy atentos a las próximas galas.

Malú superbloquea a Luis Fonsi sin querer

Uno de los momentos más divertidos y surrealistas de la segunda gala de La Voz fue cuando Malú, totalmente entregada en su alegato para convencer a una talent, ha dado sin querer a un botón de su sillón, superbloqueando sin querer a Luis Fonsi.

Es más, el puertorriqueño acudió a edición para ver una repetición del instante y así aclarar si realmente fue un accidente o una estrategia de Malú. ¿Tú qué crees que sucedió?

Malú canta con La Negri

A pesar de darlo todo sobre el escenario, La Negri se llevó un disgusto al no entrar en ninguno de los equipos de La Voz. Un disgusto aún mayor teniendo en cuenta que ésta es su segunda vez que se presenta a las audiciones a ciegas del programa de Antena 3.

Conscientes del potencial de la talent, a los coaches también les rompió el alma esta situación, por lo que Malú se unió a ella para volver a cantar No me lo creo, la canción con la que se había presentado. Ambas nos regalaron uno de los momentazos más mágicos de la noche y la cantaora se llevó un recuerdo espectacular que no podrá olvidar en toda su vida.

Lección exprés de lituano en La Voz

En su estrategia por llevarse a su equipo al joven lituano Justas, Antonio Orozco nos ofreció uno de los instantes más cómicos de la noche, pues no dudó en pedirle una lección exprés para expresarse en su idioma. El catalán, pícaro y juguetón, guio a Justas para que dijera en su lengua de origen que quería entrar en su equipo.

Pero Luis Fonsi, indignado, también quiso luchar por el talent. Pablo López le echó una mano al puertorriqueño y le pasó una chuleta con su móvil. Pero Orozco no se daba por vencido. Ayudado por su móvil, intentó comunicarse con Justas, quien entre risas aclaraba que no terminaba de entenderle. Antonio entonces aclaró que le estaba invitando a su casa a comer unas papas con tomate. ¿Quién consiguió llevarse al joven artista a su equipo?