La felicidad de Justas al ver que Orozco y Fonsi giran su silla al final de su actuación

Acabamos de vivir en La Voz 2023 la actuación más punk nunca vista en el programa. Oleguer Massaguer ha demostrado tener una técnica en la garganta que los coaches no están nada costumbrados a ver.

Lamentablemente, ninguno de los coaches ha girado su silla. Luis Fonsi le ha explicado al talent que para él sería muy complicado ayudarle en un formato que no conoce: “Lo mío ha sido cuestión de gustos”, ha confesado el coach.

El siguiente talent en cantar ha sido Justas. El joven es de Lituania, pero vive en Valencia. Justas se ha subido al escenario muy emocionado, junto a su guitarra para cantar una canción con mucho rollazo: Sitting on the dock of a boy.

A los coaches les ha gustado mucho su voz, y en las últimas notas, Luis Fonsi y Antonio Orozco han girado su silla porque estaba claro que el talent tenía que pasar las Audiciones y entrar en el concurso.

Fonsi y Orozco han intentado convencer al talent con sus palabras, pero finalmente Justas ha decidido irse con Antonio Orozco. ¡Qué subidón hemos tenido en el programa!

Enhorabuena Justas, ya estás dentro de La Voz y en el equipo Orozco. ¡A por ello!