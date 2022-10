Adrián Garzía rememora a Elton John y Blue con una brillante versión en ‘La Voz’

Adrián Garzía ha logrado atraer a todo el plató de las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’ con algo diferente a lo que está acostumbrado el programa. El madrileño interpretó una versión del tema de Elton John y Blue y su canción ‘Sorry seems to be the hardest world’.

El único en girar su silla ha sido Luis Fonsi, el cual estaba realmente feliz con su decisión y porque creía que Adrián tenía que pasar de fase. El talent le ha hecho saber al puertorriqueño que era a su equipo al que quería ir y que le hubiese elegido por encima de otro coach. ¡Bienvenido!