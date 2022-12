Apuesta por Chrome Lighting, la tendencia de maquillaje perfecta para esta Navidad

La tendencia #ChromeLighting llega desde las pasarelas y las editoriales de moda más fashion para quedarse como el maquillaje de temporada perfecto en estas fiestas.

Consigue este efecto metalizado con DAZZLESHADOW STARS IN MY EYES y combínalo con una sombra más oscura para que resalte como las de la paleta SEMI SWEET TIMES NINE EYE SHADOW X9. Conseguirás deslumbrar con fuerza y personalidad.

Si quieres un efecto todavía más impactante, potencia tu mirada con la máscara de pestañas MACSTACK. ¡Atrévete a probarlo!