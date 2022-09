Laura Pausini, en un mar de lágrimas en ‘La Voz’: “Muy pocas veces he escuchado esta canción sintiéndome feliz”

Laura Pausini no ha podido contener las lágrimas en el momento de dirigirse a Alba tras cantar en ‘La Voz’ el tema ‘En cambio no’, una canción que dedicó a su abuela tras fallecer. La coach italiana ha abierto su corazón para contarle a Alba la historia al completo tras el tema.

“¿Cuántas personas piensan que tenemos mucho tiempo de decir que quieren a sus personas y luego no lo dicen y llegan tarde?”, ese ha sido el mensaje principal tras ‘En cambio no’ que ha explicado Laura Pausini. Además, ha revelado a Alba el motivo por el que no se ha girado por su voz tras haber cantado un tema de ella: “No me he dado la vuelta para no abrir un mundo que está cerrado en esa canción”, se ha sincerado entre lágrimas.

Además, todos los coaches se han emocionado muchísimo y Laura Pausini ha revelado más tranquila que se ha sentido muy agradecida y orgullosa de que Alba hubiese entendido la canción y la hubiese interpretado de forma tan bella. ¡Vaya momentazo nos regala ‘La Voz’!