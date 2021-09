Irene Romero canta ‘I see red’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’

Irene Romero ha causado un auténtico revuelo en el escenario de ‘La Voz’ con una interpretación de escándalo durante las Audiciones a ciegas. La joven se ha hecho con el público y con los cuatro coaches con su potente versión de ‘I see red’ de Everybody Loves An Outlaw.

Luis Fonsi, Malú, Pablo Alborán y Alejandro Sanz se han girado para darle un pleno a la talent ceutí y cada uno de ellos le han dedicado bonitas palabras para llevársela a su equipo. Finalmente, Irene se ha sumado al ‘Team Fonsi’. ¡Vaya fiera!