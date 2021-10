Jokin Doral canta ‘I do anything for love’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’

Jokin Doral ha llegado dispuesto a derrochar toda su energía sobre el escenario de ‘La Voz’. El talent guipuzcoano ha demostrado un gran talento y una increíble voz interpretando el tema ‘I do anything for love’ de Meat Loaf.

Luis Fonsi ha disfrutado de su actuación pero no se ha girado para obtener a Jokin como la última plaza de su equipo. Mientras, Pablo Alborán, Malú y Alejandro Sanz han alucinado viendo de cara su paso por las Audiciones a ciegas. ¡Hasta la próxima Jokin!