Nora Norman canta ‘Can’t take my eyes off you’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’

Nora Norman se ha subido al escenario de ‘La Voz’ con ganas de disfrutar como nunca de la música. La talent ha hecho una versión muy bonita y especial del tema ‘Can’t take my eyes off you’ de Gloria Gaynor.

A pesar de que ningún coach se ha girado por su voz, Nora se ha ido con mucha alegría de las Audiciones a ciegas. ¡Otra vez será!