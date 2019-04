En las Audiciones a ciegas de 'La Voz', Viki Lafuente llegó pisando el escenario descalza con el tema de Janis Joplin 'Piece of my heart'. La garra que mostró sobre el escenario hizo que las sillas de Paulina Rubio y Luis Fonsi se girarán para optar a llevarse a la talent a su equipo. Viki Lafuente no lo dudó y se unió al 'poder femenino' del Equipo de Paulina Rubio.

En los ensayos previos a los Asaltos de 'La Voz', Antonio José, el asesor de Paulina Rubio en el programa habló de Viki Lafuente como "un caballo miura, al que no para nadie". La talent volvió a subirse al escenario del programa con una fuerza arrolladora e interpretó 'Son of a preacher man', un vibrante tema de Dusty Springfield.

La Batalla Final enfrentó a dos fieras sobre el escenario de 'La Voz', Viki Lafuente tuvo que medirse frente a Giosy con el histórico tema de Queen 'The show must go on', Paulina Rubio y Antonio José tuvieron una difícil decisión para elegir a la talent que estuviera en los Directos de 'La Voz'.

Paulina Rubio:"Son dos fieras sobre el escenario"

Finalmente la coach mexicana declinó la balanza por Viki Lafuente, lo que supuso una explosión de felicidad de la talent en el plató.

Los Directos llegaron a 'La Voz' y Viki Lafuente puso el fuego en el escenario del programa, la talent aragonesa se desgarró creando una maravillosa versión de ‘Livin’ on a prayer’ del artista Bon Jovi. Viki Lafuente disfrutó sobre el escenario y demostró toda su potencia vocal en 'La Voz'. Con los votos del público junto a los de su coach, Paulina Rubio, Viki Lafuente pasó a formar parte de los ocho talents semifinalistas de 'La Voz'.

"Estar en los Directos significa haberme superado a mí misma"

. La talent tuvo una arrolladora actuación en la Semifinal de 'La Voz' conde Etta James. Paulina Rubio dio el mayor porcentaje de votos a Viki Lafuente , pero el público se decantó por Ángel Cortés para ser finalista de 'La Voz'. Viki Lafuente se despidió del programa mostrándose agradecida y orgullosa de su paso por ' La Voz '.