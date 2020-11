Moneiba Hidalgo canta ‘Set fire to the rain’ en los Asaltos de ‘La Voz’

Moneiba Hidalgo ha brillado en el escenario de ‘La Voz’ durante los Asaltos con el tema ‘Set fire to the rain’ de Adele. Los coaches y sus asesores han quedado fascinados con la maravillosa voz de la talent canaria y no han dudado en regalarle un fuerte aplauso.

Además, Antonio Orozco y Mala Rodríguez, su coach y su asesora, se han mostrado muy alegres de que la talent forme parte del ‘Equipo Orozco’. ¡Revive la actuación de Moneiba al completo en el vídeo!

Revive el programa al completo en ATRESplayer