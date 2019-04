VALORACIÓN | ASALTOS LA VOZ

La garra y energía de Lola Jiménez encima de escenario de ‘La Voz’ interpretando ‘The house of the raising sun’ ha dejado tanto a los coaches como sus asesores con la boca abierta. Pablo López ha querido darle un pequeño consejo sobre su nombre artístico: “No te hace falta cambiar el nombre, solo gasolina y mechero”.