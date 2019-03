BATALLA FINAL | ANDRÉS BALADO- ÁNGEL CORTÉS

Los talents del equipo de Paulina Rubio y Antonio José han protagonizado una batalla elegante y explosiva interpretando el tema ‘You are so beautiful’ de Joe Cocker en ‘La Voz’. El tenor y el rockero, según su coach, el agua y el aceite, han unido sus voces para hacer vibrar al público con una actuación mágica.