Revive todas las actuaciones de Andrés Martín en 'La Voz'

"La música me salvó de cosas muy fuertes" La voz de Andrés Martín es única y así lo ha demostrado desde que pisó el escenario de 'La Voz'. El joven talent logró convertirse en el favorito de José María Sepúlveda, uno de los vocal coaches: "Es absolutamente emocionante cuando cantas, ¡tienes tanto dentro!". En las Audiciones a ciegas interpretó el tema 'Dancing on my own' de Callum Scott, una actuación que hizo girar los sillones de Pablo López y Antonio Orozco. Tras los alegatos de los coaches, Andrés Martín decidió sumarse al 'Equipo Pablo López', para la inmensa alegría del coach malagueño: "Andrés es de verdad, es auténtico, abruma".

"Tengo incluso miedo de que se acabe", así se sentía Andrés Martín durante los ensayos de los Asaltos de 'La Voz'. Con lágrimas en los ojos, el talent madrileño no podría contener la emoción por estar en el programa. Guitarra en mano, interpretó una versión fabulosa de la canción 'Wake me up' de Avicii. Su toque especial puso los pelos de punta a todo el público que le otorgó la plaza en la fase de Directos. "La genialidad implica el machaque de uno mismo", Pablo López tenía claro que su talent necesitaba sentir seguridad y el apoyo de su coach.

Pablo López: "Ojalá no me despierte nunca de tu verdad" En la Batalla Final, Andrés Martín y Andrés Iwasaki compartieron escenario y erizaron la piel a todos con su mágica interpretación de 'All I Want' de Kodaline. Horas previas, durante los ensayos, los dos talents crearon un clima mágico haciendo llorar de emoción a Pablo López y su asesora, Miriam Rodríguez: "Ver a Pablo llorar me produce muchísima empatía, me estoy rompiendo por dentro". Finalmente, el coach malagueño con el corazón dividido decidió que Andrés Martín pasase a la fase de Directos.

Pablo López: "La 'línea 10' deberían llamarla la 'línea Música' por tu culpa" La explosión de sentimiento y emoción se hizo realidad en los Directos de 'La Voz' con una actuación que pasará a la historia del programa. Andrés Martín dejó al plató en silencio con su mágica interpretación de 'Hallelujah' de Leonard Cohen. Pablo López tomó su difícil decisión ente Andrés Martín y Javier Erro pero antes, pudo protagonizar una fantástica actuación grupal interpretando 'Lo saben mis zapatos'. Los coaches se rindieron ante la magistral interpretación del talent madrileño durante los Directos y logró la ansiada plaza a la Semifinal del programa.

La Semifinal de 'La Voz' llegó con muchos nervios para Andrés Martín. La sensibilidad del talent volvió a hacerse presente en su actuación con una versión de la legendaria canción 'Can't help falling in love' de Elvis Presley. Además, disfrutamos de la increíble interpretación de Pablo López que unió sus voces a la del talent y Auba Murillo cantando 'El patio'. Finalmente, coach y público coincidieron en su decisión y otorgaron el pase a la gran Final a Andrés Martín.