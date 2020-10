22 Dúo canta 'Shape of you' en los Asaltos de 'La Voz'

22 Dúo ha dejado a todos boquiabiertos en 'La Voz' con su actuación con el tema 'Shape of you' de Ed Sheeran. El dúo ha maravillado a todos y sus grandes voces no han pasado desapercibidas.

Su coach y asesor, Pablo López y Sebastián Yatra, se han mostrado conmocionados con esta pareja musical tan intensa. ¡Revive en el vídeo la actuación de 22 Dúo al completo!

Revive el programa al completo en ATRESplayer