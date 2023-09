¿Te suena la letra? Los talents se enfrentan al juego más divertido de La Voz

Los talents de la primera gala de las Audiciones a ciegas de La Voz se han enfrentado al juego más divertido de La Voz. En esta ocasión les hemos dado un bote lleno de letras de canciones y ellos han tenido que coger un papel y adivinar que canción es: "A nuestra historia le hace falta una segunda parte, aunque nos digan que eso nunca sale bien".

¿Te suena la canción? Lucas la ha adivinado a la primera al igual que Carmen Vento y los dos nos han cantado unas de las canciones más especiales de Aitana.

El año pasado se hizo muy famosa Quédate de Quevedo y nosotros no hemos dudado en poner un trocito de la canción: "Quédate, que las noches sin ti duelen", ¿Reconocerías de quién es solo con esa frase? A nuestros talents les ha costado.

Y también hemos querido rescatar una canción de hace algunos años, pero que nunca pasa de moda ¿la conocerán nuestros talents? "Y es que no quiero pasar por tu vida como las modas, no te asustes señorita, nadie le ha hablado de boda". Y como no, también hemos puesto una de nuestras canciones más míticas.

¡Disfruta de la voz de nuestros talents con este juego tan especial en el vídeo de arriba!