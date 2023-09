La historia que hay detrás de Lucas, el talent invidente de La Voz: "Pablo López me ayudó muchísimo"

Hay historias en La Voz que nos conmueven por dentro y la de Lucas Feliz es una de ellas. El joven de 19 años ha conseguido el primer pleno de la edición y tras ver la reacción de los coaches tras escucharle, queremos conocer todo sobre este talent ha llegado desde Murcia dispuesto a todo por cumplir su sueño.

Lucas ha contado en la presentación de La Voz que con dos años tuvo un derramen ocular y perdió la visión del ojo derecho: "A los siete años perdí la visión completamente", ha reconocido.

A pesar de las dificultades que ha tenido en su vida, Lucas sigue adelante: "Yo siempre digo que nunca hay que intentar de dejar las cosas". El talent empezó a cantar con 9 años: "Crecer con música es una de las cosas más bonitas que me ha pasado", ha confesado.

Para Lucas la música es transmitir, compartir y sobre todo, aprovechar lo que uno tiene.

Pablo López, un referente en la vida de Lucas

Lucas ha decidido cantar en las Audiciones a ciegas una canción de Pablo López: "He escogido una canción de Pablo López porque es un maestro que con su música me ha ayudado en muchísimos momentos de mi vida y me ha marcado mucho", ha señalado,

Sin duda, Pablo López es un referente en la vida de Lucas y por eso le ha querido brindar un pequeño homenaje: "Yo empecé aporreando un piano y cantar una canción de Pablo López es complicado para mí". Lucas no sabe si va a estar a la altura de lo que es la canción y encima cantarla ante los ojos de su ídolo.

Lo cierto es que Lucas superó todas sus expectativas durante su Audición y logró el primer pleno de La Voz 2023. Tal es así, que Pablo López hasta reconoció que no iba a volver a tocar esa canción.

Lucas no lo dudó y se fue al equipo de Pablo López, después vivió un momento muy emotivo cuando pidió cantar junto a su coaches y Malú, Luis Fonsi y Antonio Orozco no dudaron en unirse a ese momento histórico.