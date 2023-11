¿Quién ha marcado la carrera musical de los coaches?: "Sin él yo no estaría aquí"

Queda muy poco para conocer qué talent se convertirá en la mejor voz del país. Luis Fonsi, Malú, Antonio Orozco y Pablo López afrontan esta nueva etapa con mucha ilusión y muchos nervios. Su misión en el concurso se acaba y tras conocer a los ocho semifinalistas, ya serán los espectadores quienes tomar a partir de ahora las decisiones.

Para los talents, sus coaches son su inspiración. Están aprendiendo mucho gracias a La Voz y a los consejos que les dan Antonio Orozco, Pablo López, Malú y Luis Fonsi. Por eso, hemos querido saber quién ha sido su coach en su carrera musical y en la vida.

Antonio Orozco lo tiene muy claro: "Destacaría que en los últimos 15 años, la persona de la que más he aprendido, de la que más he disfrutado musicalmente es Pablo López", nos ha confesado. Eso no quiere decir que con otros compañeros como Laura Pausini o Luis Fonsi no haya aprendido, pero si tiene que destacar a alguien sería Pablo.

"Pablo siempre tiene tiempo de explicarme las cosas... y eso es lo que hacen los grandes maestros"

Lo mismo piensa el propio Pablo López: "Mi coach en mi carrera musical, en La Voz y en todo es Antonio Orozco. Lo tengo bastante claro, no solo en lo profesional, también en lo personal", señala. Pablo siente que tiene mucha suerte por tenerle en su vida: "Tengo mucha suerte de tener a un sabio a mi lado, dándome consejos y guiándome por un camino que probablemente sin él yo no estaría aquí".

Antonio Orozco sabe que es un pilar fundamental en su vida: "Él tiene siempre el tiempo de explicarme las cosas como si yo no entendiese nada y esa es la mejor forma de hacerlo: con cariño y con paciencia; y eso es lo que hacen los grandes maestros".

Para Luis Fonsi sus padres han sido los coaches no solo en su vida, también en su carrera musical: "Desde niño me gustaba cantar y siempre fui muy tímido para hacerlo todo, excepto cuando había música. Eso me ayudo muchísimo en mi vida personal y en mi vida profesional", nos señala.

Malú va por el mismo camino que Luis Fonsi: "He tenido muchísimas mujeres motivadoras que he conocido, que no he conocido, incluso que tenía idealizadas. Vas aprendiendo de todas esas mujeres, pero al final tu madre es un poco ese referente", nos confiesa.