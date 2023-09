¿Qué prefieren los talents de La Voz?: "Ir de copas con Antonio Orozco podría ser muy divertido"

Los talents de las últimas Audiciones a ciegas de La Voz han accedido a jugar con nosotros: ¿Qué prefieres? Los artistas han tenido que escoger entre dos opciones que les hemos planteado: por ejemplo, ¿Qué prefieren irse de copas con Antonio Orozco o desayunar con Malú?

Cada uno de los talents lo tenía bien claro: "Desayunar con Malú porque sería como una charla de chicas", ha confesado Julieta. "Irme de copas con Antonio Orozco porque puede ser muy divertido", señala María.

Lorent por su parte es más de irse de copas porque me gusta más la copa que el desayuno, siempre cuando me despierto estoy medio muerto y no quiero que los coaches me vean así", confiesa entre risas.

¿Ir a un concierto de Malú o merendar junto a Pablo López? ¿Componer una canción con Pablo López o tener el número de teléfono de Luis Fonsi? ¡Descubre lo que han dicho los talents en el vídeo de arriba!