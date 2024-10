Pablo López rompe el botón al pulsar por una talent en La Voz: "Me he emocionado tanto que me lo he cargado"

Rorro era la última talent en pisar las Audiciones a ciegas de La Voz. La talent ha cantado 'Qué dirías ahora' de Ainoa Buitrago, una voz muy especial con la que ha logrado conquistar a Pablo López y a Malú.

Pero no todo ha ido de manera normal, Pablo López ha pulsad el botón pero su silla no se ha girado. Todo parecía indicar que Malú le había bloqueado, pero no, el coach ha pulsado con tanta fuerza y varias veces que ha roto el pulsador.

La reacción de Malú al ver que Pablo López pulsa y no se gira | Antena3.com

Malú confesaba que no le había bloqueado, mientras que Pablo reconocía que lo había roto: "Me he emocionado tanto que me lo he cargado", señalaba y las risas se expandían por todo el plató de La Voz.

Luis Fonsi se quedaba boquiabierto al ver efectivamente que Pablo había roto el botón de La Voz y bromeaba con ello.

Pablo López con el botón en la mano | Atena3.com

El coach enseñaba que se había quedado con el botón en la mano, mientras la talent mostraba su preocupación: "Pero, os habéis girado de verdad ¿no?", señalaba.

En ese momento se encendía el sillón de Pablo que indicaba que había sí había pulsado y le daba la bienvenida a la talent. Lo que bien sabía el malagueño es que Malú iba a superbloquerle en un momento. ¡Qué momentazo!