Pablo López se deja llevar por la voz de África: “Es un honor tenerte cerca”

África tiene 31 años, es de Madrid y para ella la música es vocacional, su pasión desde pequeña. Para ella La Voz es una nueva oportunidad de saber qué hubiera pasado si lo hubiera arriesgado todo por ser cantante.

La talent no tiene formación musical, pero está dispuesta a todo por intentar averiguar si sus sueños se hubieran cumplido.

África se ha subido al escenario para cantar All I could do was cry en su Audición y aunque estaba muy nerviosa ha logrado conquistar a Pablo López.

El coach ha sido el único en pulsar el botón y no ha podido estar más feliz de no tener que pelearse con nadie: “Me encantará estar contigo, es un honor tenerte cerca así que bienvenida a La Voz”, le ha dicho el coach a la artista.