¡Sorprendente!

Iria Regueiro nos ha cautivado con su voz durante las Audiciones a ciegas de 'La Voz'. La talent interpretó una maravillosa versión de 'God is a woman' de Ariana Grande. Hace dos años y anos conquistó en un programa de Antena 3. La joven catalana participó en la edición de 'Tu cara no me suena todavía'. ¿Te acordabas de su paso por el programa?