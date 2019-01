AVANCE

Las 'Audiciones a ciegas' de la próxima semana de 'La Voz' llegan cargadas de más voces espectaculares y con las emociones de los coaches a flor de piel. En una de las actuaciones, Antonio Orozco parece haber encontrado su ‘luz’ haciendo una gran apuesta ante un talent: “Si no me fallan las probabilidades, no tardarás mucho en ganar este concurso”. Te esperamos el próximo lunes y martes, a las 22:40 horas, en Antena 3. ¡No faltes a la cita!