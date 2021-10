"No lo vamos a olvidar nunca": unos talents recuerdan a Luis Fonsi el gran gesto que tuvo con ellos hace años

El primer cuarteto de las Audiciones a ciegas de 'La Voz' ha sorprendido a los cuatro coaches con su interpretación de 'I want it that way', the Backstreet boys.

Grupo TNT, formado por las voces de Diego, Paco, Óscar y Jose, ha conseguido cautivar a Malú, quien no ha dudado el pulsar el botón, maravillada por lo bien que estaban empastadas sus voces.

Después de su actuación, y felices pertenecer al 'Team Malú', los artistas han recordado a Luis Fonsi una bonita anécdota sobre el día en el que el coach formó parte de su grupo, aunque fuera solo por 20 segundos aproximadamente : "No lo vamos a olvidar nunca", le han asegurado.

Descubre en el vídeo de arriba esta emocionante historia sobre el gran gesto que tuvo el coach con los talents en el año 2003.

