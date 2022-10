Todos los talents que han logrado un pleno en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'

Esta cuarta edición de 'La Voz' está dejando el listón muy alto, con unas actuaciones de escándalo que hacen de cada noche de Audiciones a ciegas una auténtica delicia. Y en unas cuantas ocasiones Pablo López, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Laura Pausini, no han podido resistirse a lo que estaban escuchando, y han pulsado todos sus respectivos botones para conseguir la voz de un mismo talent, protagonizando numerosos plenos. ¡Los repasamos todos!

Dani Juanico

La primera noche de Audiciones a ciegas no podía comenzar de mejor forma: primera actuación, ¡y primer pleno! Dani Juanico maravilló a todos al piano interpretando ‘Anyone’ de Demi Lovato. El joven talent tuvo bastante claro que 'tenía' que pertenecer al equipo de Laura Pausini: "Cuando la veía por la tele pensaba que la necesitaba en mi vida".

Ana González

La Audición de Ana González sorprendió incluso antes de empezar: sus padres se enteraron entre el público que ella participaba, y pisó con tanta fuerza el escenario que se ganó merecidamente un pleno gracias a una sentida interpretación de 'María de la O'. La talent también desembarcaría en el 'Team Pausini'. ¡Qué actuación tan impresionante!

Jonatan Santiago

Los coaches no dudaron ni un segundo en pulsar el botón al escuchar a Jonatan Santiago con una preciosa interpretación a guitarra de ‘Hymne à l'amour’. Completamente enamorados con la voz del talent de origen francés, los coaches se enfundaron en una intensa 'guerra' por hacerse con Jonatan, pero él eligió pertenecer al 'Team Fonsi'.

Demode Quartet

Un cuarteto con actuaciones a capela no se ve todos los días en 'La Voz', y los coaches no quisieron dejar pasar la oportunidad de tenerlos en su equipo. Demode Quartet fascinó al escuchar 'La flaca' en este divertido estilo musical, aunque aún más divertida fue la elección de equipo: ¡cada integrante eligió a un coach diferente! Finalmente, el cuarteto eligió a Luis Fonsi como su coach.

Sergio del Boccio

Sergio del Boccio se ganó un merecidísimo pleno gracias a su personalidad y estilo único encima del escenario. Su interpretación de 'Colors' maravilló a los coaches, ya que todos quisieron tener al talent de origen venezolano en su equipo. Aunque Sergio decidió pertenecer al equipo de alguien que ha creído mucho en él: Laura Pausini.

Tayra Taylor

El caso de Tayra Taylor da para novela: su impresionante voz dejó totalmente petrificados a los cuatro coaches. A ellos les gustaba, pero no eran capaces de pulsar el botón mientras la talent interpretaba 'Almost is never enough' de Ariana Grande. Y cuando parecía que se acababa todo, los cuatro coaches pulsaron sus respectivos botones. ¡Pleno en el último segundo! Tayra fue incapaz de aguantar las lágrimas en lo que Antonio Orozco reconoció como una estrategia muy cruel y, después de dejar fluir sus emociones, la talent apostó por Luis Fonsi como su coach.