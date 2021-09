Malú, Alejandro Sanz y Pablo Alborán han felicitado a Luis Fonsi por hacerse con la mágica y única voz de Ainhoa de Asís en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'.

Los cuatro han coincidido que la talent tenía que estar dentro del programa para poder seguir disfrutando de su talento.

Ainhoa ha defendido a la perfección el tema 'When I was your man', de Bruno Mars, y ha embaucado a todos los presentes.

Luis Fonsi ha sido el elegido por la joven artista para pertenecer a su equipo, una decisión que ha hecho muy feliz al coach.

Después de despedirla, el artista ha querido hacer un bonito alegato a favor de 'La Voz' España: "Tiene una magia diferente".