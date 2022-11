Las palabras de Laura Pausini a Génesis tras su actuación: “Agradecer a tus padres el día que decidieron hacer el amor”

Génesis acababa de terminar su preciosa interpretación de la canción 'A Song For You', cuando Laura Pausini no ha podido evitar mostrar su estupefacción con semejante performance. El integrante del equipo de Luis Fonsi y Lola Índigo ha silenciado el plató con una actuación magistral, y la artista italiana se lo ha querido agradecer.

De hecho, más que darle las gracias a él, lo ha hecho a sus padres, por "hacer el amor" para traerle al mundo. Esto, sumado a las bonitas palabras de Luis Fonsi, Lola Índigo y Antonio Orozco, ha hecho que el aspirante pueda sentirse más que satisfecho. ¡No te pierdas este momentazo!