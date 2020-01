Mala Rodríguez, Carlos Rivera, Tini y Sebastián Yatra, asesores de la próxima edición de 'La Voz' en Antena 3

'La Voz' regresará próximamente a Antena 3. El talent show producido por Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV, sigue buscando a las mejores voces del país y en esta nueva temporada nuevos concursantes se subirán al escenario para probar suerte ante los coaches y demostrar todo su potencial.

En este segundo curso de 'La Voz' en Antena 3, el programa contará con Pablo López, Antonio Orozco, Alejandro Sanz y Laura Pausini como coaches. Son cuatro de los artistas más reconocidos a nivel nacional e internacional y formarán parte del equipo del programa de Antena 3 para intentar buscar las mejores voces.

En la fase de Batallas, los coaches no estarán solos y contarán con la ayuda de grandes artistas a nivel mundial en el mundo de la música. Sebastián Yatra será el asesor de Pablo López, Carlos Rivera ayudará a Laura Pausini, Mala Rodríguez será la mano derecha de Antonio Orozco y Tini ocupará el sofá al lado de Alejandro Sanz.

Mala Rodríguez, asesora de Antonio Orozco

Mala Rodríguez | Getty Images

María Rodríguez despierta su interés por la música a los 12 años y es entonces cuando empieza a tener contacto con varios grupos urbanos, haciendo crecer su arte. Su debut profesional como 'La Mala' se produce con 'Toma la traca' y 'A jierro'. Poco después, cambia su nombre artístico y da a conocer su tema 'Yo marco el minuto' como Mala Rodríguez, que rápidamente se convierte en clásico de la escena urbana y sus versos comienzan a sonar en las calles. Se convierte en ese momento en la líder y representante femenina del rap, irrumpiendo en un mundo de hombres donde hasta entonces no había triunfado ninguna mujer.

Alcanzó el Disco de Oro con su primer álbum, 'Lujo ibérico'. En 2003 ve nacer uno de sus singles más impactantes, 'La niña', y ese mismo año edita su segundo trabajo discográfico 'Alevosía', por el que también obtuvo un Disco de Oro. En 2006 edita 'Por la noche', un hit con el que consigue traspasar fronteras y con el que alcanza gran popularidad.

En su trayectoria ha recibido el MTV Latinoamérica, uno de los mayores reconocimientos nacionales e internacionales por su álbum 'Malamarismo' (2007) a la mejor artista 'Promesa del año' y fue nominada a los MTV Europe Music Awards. Cuenta también con dos Latin Grammy por 'No pidas perdón', de su cuarto trabajo 'Dirty bailarina' (2010), y a 'Mejor disco urbano' por 'Bruja' (2013), convirtiéndose en la primera y única mujer que ha ganado el Latin Grammy por 'Mejor disco' y 'Mejor canción' de la música urbana.

Reconocida en todo el mundo por su estilo único, intensidad escénica y letras contundentes, Mala Rodríguez se ha establecido como una de las artistas más respetadas en el mundo del hip-hop. Su catálogo se ha convertido en una referencia del género no sólo en España, sino también el Estados Unidos, Puerto Rico y en toda Latinoamérica.

Sus canciones han sido incluidas en películas españolas, francesas, mexicanas y en la banda sonora de títulos como 'The Fast & The Furious' y muchas más. También ha participado en las bandas sonoras de videojuegos lanzados en todo el mundo.

Ha colaborado con artistas internacionales como Nelly Furtado, Julieta Venegas, Lola Índigo, Calle 13, Juan Magan y Romeo Santos, entre otros. Ha sido invitada por grandes artistas como Alejandro Sanz y Calle 13 a compartir escenario durante sus giras. Además, su canción 'Tengo un trato' fue destacada en la playlist de Spotify de Barack Obama.

A finales de 2019 recibe el Premio Nacional de Músicas Actuales, convirtiéndose en la primera artista de hip-hop en recibir este galardón. Actualmente, Mala Rodríguez realiza una gira por Europa, Norteamérica y Lationamérica y se encuentra trabajando en su nuevo disco, que verá la luz en 2020.

Carlos Rivera, asesor de Laura Pausini

Carlos Rivera | Getty Images

Carlos Rivera, El artista mexicano se convirtió en una gran figura pública y fue nombrado 'Hijo Predilecto de Huamantla' tras ganar la tercera edición del concurso 'La Academia' (Televisión Azteca) en 2004. Rápidamente comenzó una exitosa carrera en la industria de la música durante la cual ha conseguido múltiples reconocimientos a su trabajo.

Cuenta con cuatro Discos de Oro por sus álbumes de estudio 'Carlos Rivera', 'Mexicano', 'El hubiera no existe' y 'Yo creo', más dos Discos de Platino por estos dos últimos. El Premio Antena CIRT por 'Mérito Artístico' otorgado por el presidente de México en 2013, dos Premios Dial y el galardón en la categoría de Balada en las Lunas Del Auditorio Nacional. Como autor de sus propias canciones, la Sociedad de Autores y Compositores de Música le ha reconocido con el premio trayectoria y, durante la 60ª. Edición del Festival Internacional, consiguió las Gaviotas de Plata y Oro, el máximo reconocimiento que concede el festival.

El artista mexicano ha pasado por diversos escenarios de teatro en los que ha protagonizado obras musicales como “Bésame mucho”, “Orgasmos, la comedia”, “La Bella y la Bestia”, “Mamma Mía”, en la que fue reconocido por la Agrupación de Periodistas Teatrales en la categoría de Mejor Coactuación Masculina del Año, y “El Rey León”. Su actuación en esta última le llevó a hacerse con el “Premio al Actor Revelación” en los Broadway World Spain Awards en 2012.

En 2015 se convirtió en el único actor en el mundo en liderar dos producciones originales de la obra en México y España, y en el único protagonista en grabar dos discos de la banda sonora del musical. Se reencontró con el personaje de Simba en 2019, al prestar su voz para la nueva versión live action de la obra. También ha participado en proyectos televisivos como 'El Hotel De Los Secretos' (Televisa) y en 'La Voz Kids' España en 2014 como asesor.

Durante su carrera ha colaborado con grandes artistas como: Juan Gabriel, José José, Pandora, Reyli Barba, Thalía, Ana Torroja, Martha Sánchez, Franco De Vita, Ana Carolina y Daniel Boaventura (Brasil), Paulo Gonzo (Portugal), Abel Pintos (Argentina), e India Martínez (España).

Su álbum de 2016, 'Yo creo', debutó en el #1 de la lista general de ventas de AMPROFON en México y en el #1 de iTunes en España, permitiéndole consolidar una importante gira, llenando escenarios en México, Argentina, Chile y España.

En 2017 participó interpretando el tema 'Recuérdame', para la banda sonora de la película de Disney Pixar 'Coco', que se convirtió en fenómeno viral al colocarse en las listas de las diferentes plataformas digitales a nivel mundial.

Con su quinto álbum de estudio, 'Guerra' (2018), tuvo la oportunidad de llegar por primera vez a distintas ciudades de Estados Unidos mediante su 'Guerra Tour', tras haber recorrido países como: España, Argentina, México, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, El Salvador con llenos totales en todos los lugares donde se ha presentado.

Tini, asesora de Alejandro Sanz

Tini | Getty Images

El camino al estrellato de la versátil artista argentina, Tini, comenzó con su papel en 'Violetta' (Disney Channel), emitida en 130 países y doblada en 15 idiomas. Ese año vendió más de 1,2 millones de entradas en su gira europea. En 2016 lanzó su primer álbum como solista, debutando con un sonido más maduro entre los 10 primeros puestos en numerosos países de Europa y América Latina. El álbum pasó a dominar las listas de iTunes, en el Top 5 de 20 países. Desarrolló su segundo álbum en Los Ángeles junto a los compositores y productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo (Luis Fonsi- 'Despacito', Sebastian Yatra, Morat, OneRepublic, etc.), contribuyendo en el proceso de composición por primera vez, haciendo sus canciones mucho más personales.

Ha colaborado con artistas como la mega estrella latina Nacho en 'Te quiero más', cuyo vídeo ha cosechado más de 120 millones de visitas y fue el primer artista argentino en alcanzar el millón de visitas en menos de 24 horas. En 'Princesa' junto a la cantante latina Karol G, su primera colaboración con otra artista femenina. También ha colaborado en tres ocasiones con Sebastian Yatra, la primera en 'Quiero Volver', 'Cristina' canción de Sebastian y 'Oye' de Tini y canción secuela de 'Cristina'.

En 2019 lanzó '22', una exitosa canción que lleva por título la edad de la artista y que cosecha más de 127 millones de reproducciones en YouTube. En ella cuenta con la colaboración de la cantante colombiana Greeicy Rendon y con la participación en el videoclip del reconocido jugador de fútbol Sergio 'Kun' Agüero y Pablo Lescano, eminencia de la cumbia argentina. También ha participado en 'Sad Song', una canción del reconocido DJ 'Alesso' que ha sonado e los festivales de música electrónica más importantes del mundo. Su última canción, 'Recuerdo', junto a Mau y Ricky, es su éxito actual.

Su continuo crecimiento no se detiene y se refleja con el logro de mayores éxitos con cada nueva canción. Sus dos últimos temas son 'Fresa' junto a Lalo Ebratt, y 'Oye', una nueva y esperada colaboración junto a su actual pareja Sebastian Yatra. Con ambas ha logrado alcanzar el No. 1 en Spotify Argentina.

En 2017 tuvo lugar su primera gira como solista, Got Me Started Tour, con la que abarcó nueve países y 17 ciudades de Europa y América Latina. Ha sido la primera artista femenina en ofrecer nueve conciertos en el mítico Estadio Luna Park de Buenos Aires, logrando el sold out en 2018 con su segundo álbum y éxito de ventas 'Quiero volver'. En 2019 hizo varios conciertos por Argentina, Chile y Uruguay y, en 2020, ha comenzado su gira europea por Italia, Alemania, Francia, Países Bajos y España.

Además, ha participado como coach en 'La Voz Argentina' en 2018 y, ese mismo año, grabó en Shanghái y Praga la película 'The Diary', que previsiblemente se estrenará en 2020.

Sebastián Yatra, asesor de Pablo López

Sebastián Yatra | Getty Images

Sebastián Yatra, el compositor y cantante colombiano comenzó a componer sus primeras canciones a los 12 años. Durante su carrera musical ha sido nominado en múltiples ocasiones en los premios Latin Grammy. También ha conseguido el reconocimiento internacional con varios Discos de Diamante en España, México, Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, multi platino en Colombia, España, Argentina, Perú, México, Estados Unidos, Chile, Ecuador y Venezuela, y de Oro en Italia.

Tiene cuatro Premios Latin American Music en las categorías Nuevo artista del año por 'Él mismo' (2018), Álbum Pop favorito por 'Fantasía' (2019), y Canción pop favorita por “Robarte un beso” con Carlos Vives (2018) y por 'Ya no tiene novio' con Mau y Ricky (2019). También cuenta con dos Heat Latin Music Awards, un ASCAP Latin Award y un MTV Europe Music Award.

Inició su carrera artística con dos canciones compuestas por él mismo, la balada pop 'El psicólogo' en 2014, que ocupó el No. 3 de la lista nacional latina en Colombia y el No. 1 en Venezuela y Ecuador, y la que compuso junto a El Dandee, “Para olvidar”. Tras el éxito de 'No me llames', fue invitado por Juan Magán y el dúo Cali y El Dandee para participar en la canción 'Por fin te encontré', cuyo vídeo sobrepasó, en tan sólo tres días, más de 1.000.000 de reproducciones y recibió el Disco Platino Digital en España por las 40.000 descargas vendidas. En 2015 estrenó el sencillo 'Cómo mirarte', que se posicionó como No. 2 del Top Nacional Latino.

El lanzamiento de 'Traicionera' en 2016 alcanzó los primeros puestos en las listas de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Portugal y se consolidó definitivamente como artista de fama mundial, obteniendo el premio Producers Choice Awards en los Premios Juventud.

Ha colaborado con algunos de los mejores artistas del mundo como Jonas Brothers, Daddy Yankee, Natti Natasha, Sheppard, Axwell Ingrosso, Dálmata o Reik. 2017 fue un año de grandes colaboraciones con otros artistas como OneRepublic, Tini, Nacho y Wisin, Milow, Carlos Vives y Joey Montana.

Entre sus incursiones televisivas, está su paso como actor en la serie 'Guerra de ídolos' (Telemundo), 'La Voz Kids Colombia' como coach y 'La Voz' España 2019 como artista invitado.

Yatra cuenta con una legión de jóvenes seguidores que le han hecho llegar a los más de 5 billones de visitas en YouTube y 3.5 billones de reproducciones en plataformas de audio. En 2018 lanzó los sencillos 'No hay nadie más', cuyo vídeo acumuló más de 100 millones de visualizaciones en el primer mes, 'Por perro', y 'Ya no tiene novio'.

En el 'Yatra Yatra Tour' 2019 ha realizado más de 100 espectáculos con más de 600.000 asistentes en LATAM, USA, México y Europa, y varios sold out en algunos de los lugares más emblemáticos de LATAM, como el Auditorio Nacional de México y el Luna Park de Buenos Aires (Argentina).

Eva González, maestra de ceremonias

Eva González se volverá a poner el frente del formato 'La Voz' una temporada más en sus distintas versiones. En esta ocasión, lo hará una vez más guiando a los niños. La presentadora ha demostrado esta temporada ser una de las caras más importantes del entretenimiento de este país.

Eva González estará de nuevo acompañada por Juanra Bonet en el backstage

De nuevo, Eva González será la encargada de vivir el programa junto a los familiares en la primera fase del programa. Ellos son los que más nerviosos están al ver a sus hijos subirse a un escenario y la presentadora será la encargada de estar con ellos en estos momentos tan sensibles.

Eva González regresó la pasada temporada a Atresmedia, Grupo que le dio su primera oportunidad en la televisión nacional con 'UHF', en Antena 3. Catorce años después, vuelve a la cadena convertida en una de las presentadoras más queridas de nuestro país tras conducir grandes formatos de Prime Time en todos los canales nacionales y triunfar en Canal Sur con otro talent musical durante nueve años. En este tiempo, Eva ha ejercido de actriz y presentadora en formatos como 'Fenómenos', 'El club de Flo' o 'La Tira', así como en quince ediciones de 'Masterchef'. Ahora, con 'La Voz', se ha consagrado como presentadora.

El talent show más visto de 2019

'La Voz' se convirtió en el talent show más visto de 2019 tras cerrar con una media de 2,7 millones de espectadores

'La Voz' se convirtió en el talent show de mayor éxito de la temporada, siendo el más visto de todo 2019. Después de conseguir ser el estreno más seguido de los últimos tres años con casi 4 millones de espectadores, la audiencia ha hecho de 'La Voz' el programa más visto de su franja. Durante las 23 galas emitidas hasta ahora, el talent ha logrado un 18,7% de cuota de pantalla y una media de 2.719.000 espectadores, siendo la edición de 'La Voz' más vista de los últimos tres años.

En cuanto a los targets en los que más destaca, el programa fue líder entre todos los espectadores menores de 64 años. El talent show mantuvo un excelente rendimiento entre los jóvenes, los más interesantes para los anunciantes, con un 23% de cuota de pantalla media, a +3,5 puntos de su principal competidor.

También logró un gran 22,1% de cuota de pantalla entre los espectadores de 25 a 34 años, a +1,9 puntos de su competidor. Su liderazgo se alargó durante el resto de targets, con un 20,3% de cuota entre los espectadores de 35 a 44 años y un 20,7% de cuota entre los espectadores de 45 a 54 años.

El liderazgo más consolidado de 'La Voz' lo encuentra en su target comercial. El programa consiguió una media de un 21,3% de cuota de pantalla, superando en su franja por +4 puntos a su más directa competencia.