Kelly Isaiah, el ganador de 'La Voz 2020', publica su primer single 'Un sueño'

Kelly Isaiah es el flamante ganador del fenómeno televisivo 'La Voz 2020' que tras su paso por el programa ha levantado un gran revuelo entre la audiencia y no ha dejado indiferente a nadie. Así lo corroboran los coaches: Antonio Orozco, Pablo López, Alejandro Sanz y Laura Pausini.

'Un sueño' tiene una combinación de ritmos y melodías de distintas décadas y de diferentes estilos. Desde el Disco de los 70, el Funk de los 80, y hasta el toque de Pop Moderno actual.

Es una mezcla de sentimientos. Es dedicación, trabajo, constancia, entrega, pasión y como no, es un sueño. Define el estado actual del artista, agradecido y lleno de vida, con muchas ganas de volar pero con los pies en la tierra. Es optimismo, a pesar del difícil momento en el que estamos todos, no podemos dejar de soñar y de vivir. Su mensaje pretende animar a los oyentes a no parar jamás, a seguir soñando y sobre todo a seguir trabajando con el corazón, con determinación y con mucha ilusión.

El principio que dará lugar a más ritmos y alegrías.

Descubre el videoclip donde podrás escuchar 'Un sueño' el single que ha presentado Kelly tras su reciente triunfo en 'La Voz':