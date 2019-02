Domingo Ondiz y Roy Borland, buen rollo con 'Summertime'

Domingo Ondiz y Roy Borland fueron el primer dúo que se subió al escenario de 'La Voz' en Antena 3. Los dos talents se enfrentaron al tema 'Summertime' de Ella Fitzgerald & Louis Armstrong con ukelele y guitarra en mano.

Ángel Mosquera y Leonardo Mera sorprenden con 'Toxic'

Ángel Mosquera y Leonardo Mera se unieron para realizar una versión maravillosa de 'Toxic' de Britney Spears. Los jóvenes talents gallegos realizaron una actuación que dejó fascinados a los coaches de 'La Voz'.

El Trío Gavana deja con la boca abierta con 'Born This Way'

Paula, Claudia y Eva llegaron pisando fuerte a las 'Audiciones a ciegas' de 'La Voz'. Las talents pusieron el ritmo con una canción de Lady Gaga que hizo girar de sus sillones a Luis Fonsi, Antonio Orozco y Paulina Rubio.

Les Fourchettes deslumbran con 'And so it goes'

Les Fourchettes se convirtió en el primer cuarteto de la historia de 'La Voz', sorprendiendo a los coaches con una mágica actuación y logrando captar la atención de Paulina Rubio y Luis Fonsi. ¡Qué torrente de voces!