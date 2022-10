La conmovedora dedicatoria de Juan Motos tras su fandango en las Audiciones: “Ella ha sido la que me ha dado la fuerza”

Juan Motos ha entrado por la puerta grande a 'La Voz' tras su impresionante fandango de Enrique Morente en las Audiciones a ciegas.

El talent ha emocionado a todos los presentes sobre el escenario, en especial a Antonio Orozco, que ha señalado que "hay que tener mucho corazón" para hacer algo así en las Audiciones. Juan Motos, después de elegir al propio Orozco como su coach, ha pedido un minuto para decir algo muy importante para él.

Para él, ha sido un día muy especial y ha querido acordarse de su madre y dedicárselo, ya que no está entre nosotros y ha sido un apoyo muy importante para Juan Motos: "Ella ha sido la que me ha dado la fuerza", ha dicho el talent aguantando las lágrimas. Al contrario que su familia, en el backstage, quienes no pudieron conteterlas.