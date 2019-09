Comienza el mes de la música en GranCasa y es que el centro comercial será la última parada en 2019 del concurso ‘Gana con tu voz’, producido por C&C Publicidad de la mano de Atresmedia. Una cita en la que se buscará al gran afortunado que tendrá como premio un pase a los casting finales del programa ‘La Voz’ de Antena 3.

Las primeras citas musicales serán este fin de semana que GranCasa acogerá los showcase de Natalia, el viernes 6 de septiembre, y Ricky Merino, el sábado 7 de septiembre. Ambas actuaciones tendrán lugar a las 19:00 horas.

SOBRE NATALIA Y RICKY MERINO

Los dos artistas saben muy bien lo que es hacer realidad un sueño y cómo la televisión puede ser una plataforma ideal para hacerlo realidad.

La gaditana acaba de lanzar al mercado su nuevo single ‘De nada’ y en su discografía cuenta con grandes éxitos como los de su primer disco ‘No soy un ángel’ o ‘Besa mi piel’, entre otros, además de un disco de oro y uno de platino.

Y, por su parte, Ricky Merino ha formado parte de grandes espectáculos musicales como ‘Rent’, ‘Grease’ o ‘Show Must Go On’. En 2017 lanzó su primera canción titulada ‘Nuestra Isla’ y previamente había formado parte de la banda de rock The Fireballs como cantante.

‘GANA CON TU VOZ’ 2019

‘Gana con tu voz’ es un concurso musical itinerante dirigido a cantantes solistas, mayores de edad (hasta los 58 años) y residentes en el territorio nacional. Las audiciones en GranCasa se llevarán a cabo in situ en el propio centro comercial para que los visitantes puedan también disfrutar de ellas.

Todas las personas interesadas en participar se deberán presentar en GranCasa los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de septiembre, en horario de tarde de 18 a 21 horas, y pueden consultar desde ya los requisitos y bases legales del concurso en la web oficial del evento.

De entre los participantes, sólo 50 serán elegidos por el jurado de Gana con tu Voz para pasar a las galas finales que se celebrarán también en el Centro Comercial GranCasa, entre los días 26 y 27 de septiembre. Finalmente, el sábado 28 de septiembre se conocerá al ganador/a que estará un paso más cerca de las famosas Audiciones a Ciegas de la próxima edición de LA VOZ.

GRANCASA, ubicado en Zaragoza, es uno de los Centros Comerciales más consolidados en España gracias a su inmejorable ubicación, sus conexiones con transporte público desde cualquier punto de la ciudad y su completa y atractiva oferta comercial y de servicios. Con más de 200.000 m2 construidos de los cuales 80.000 m2 se destinan a actividad comercial, cuenta con 170 locales comerciales con accesos cómodos y rápidos. GranCasa es propiedad de una Joint Venture entre Sonae Sierra y Peter Korbačka. Sonae Sierra lleva a cabo la gestión integral.

www.grancasa.es.