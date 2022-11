La bonita reflexión de Pablo López tras un mal ensayo de su talent: “No puedo permitir que tanto talento se mezcle con poca disciplina”

En los Asaltos, los talents pasan de defender una canción en grupo junto a sus compañeros a estar solos en el escenario. Y a Javier Santacruz, por uno u otro motivo, se le ha visto algo descentrado en los ensayos de cara a esta fase de 'La Voz'.

El talent, tras mostrar su trabajo a su coach Pablo López, no ha sentido las mejores sensaciones: "La he cagado porque se me ha ido la letra, los acordes no eran lo que tocaban...", ha comentado Santa, como le llaman sus compañeros.

El joven ha confesado, como se puede ver en el vídeo, que siente que está haciendo perder el tiempo a todo el mundo, y se ha mostrado algo más precipitado en el ensayo, a lo que Pablo López le ha pedido más tempo y estar más anclado, no ser tan cambiante. El coach ha compartido una reflexión para motivar a Santa: "No puedo permitir que tanto talento se mezcle con poca disciplina".

El talent ha confesado estar asustado tras varias 'cagadas' en los ensayos, pero su actuación en los Asaltos consiguió conmover a los coaches y asesores, sobre todo a quien debía conmover que era Pablo López, consiguiendo un sitio en la Zona de Peligro para seguir optando a los Directos de 'La Voz'.