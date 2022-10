El aviso de Laura Pausini para un talent que se había "venido arriba": "La humildad es mejor"

Víctor Bravo es un talent de 21 años que viene desde Las Rozas en Madrid. El joven se ha presentado a 'La Voz' dispuesto a sorprender con su estilo propio: “Me gustaría experimentar con la música y crear un sonido distinto”, confesaba durante las Audiciones.

El madrileño se atrevió a subirse al escenario con una versión del tema 'Time waits for no one' de Freddie Mercury que logró convencer a Laura Pausini, la única en girar su sillón. El resto de coaches no se esperaban a una persona tan joven con esa voz.

Durante la charla de la artista italiana con el nuevo talento de su equipo surgió un momento único en 'La Voz'. "Tienes un don que es tu timbre de voz, ¿sabes el estilo musical que quieres hacer?", le preguntaba la coach. A lo que Víctor respondió con claridad: "Soy compositor. Estamos probando cositas".

Como se muestra en el vídeo, Laura Pausini sacó su humor para responder al joven madrileño que le encantaba esa actitud: "Ya eres muy cabrón y yo también" y dejaba claro que "mientras tanto el equipo tuyo es el Equipo Laura".

Ya en la cercanía y antes de despedirse, la italiana le dio un consejo a Víctor: "Tienes una voz tan increíble no veo la hora de conocerte más. No exagerar con la cabronería, la humildad es mejor", una lección con la que el resto de coaches estaba de acuerdo. Incluso Antonio Orozco recalcó entre risas: "Te has venido arriba" y el talent afirmó: "Me he venido muy arriba".

Además, Víctor ha protagonizado un momentazo al dar una sorpresa a su abuela cantando en las Audiciones a ciegas sin que ella lo supiese. Tanto el padre como la abuela, que se encontraban entre el público, se han emocionado muchísimo al verlo salir al escenario. ¡Recuerda este momento!