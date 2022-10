La anécdota que une a Whitney Houston con ‘La Voz’ y que sorprende a Laura Pausini

Durante las Audiciones a ciegas de 'La Voz' Laura Pausini ha admitido que la mejor cantante de la historia es Whitney Houston, la estadounidense que compuso temas de géneros como el soul o góspel y que tristemente falleció en 2012.

“Ninguno puede superarla, no hay discusión porque si no me voy a encabronar”, ha afirmado la italiana tajantemente.

Sin embargo, Pablo López le ha contado una anécdota que ha impresionado y emocionado a la coach. Y es que, la cantante favorita que tanto defiende, estuvo años atrás en el mismo escenario en el que se encontraba ella en ese mismo momento.